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محافظ الفيوم يتفقد منطقة كوم أوشيم الصناعية (صور)

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:37 م
المحافظ
المحافظ
ريهام على
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، عددًا من المصانع بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، تشجيعًا للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج بتلك المصانع، فضلًا عن التأكد من التزام العاملين بها بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك بحضور الأستاذة هناء عوض، مدير عام منطقة كوم أوشيم الصناعية.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ شملت تفقد شركة كازارين للملابس التي تعمل بطاقة تصديرية تبلغ 400 ألف دولار شهريًا وتُصدر منتجاتها للولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، ويعمل بها نحو 500 عامل، وأن المحافظ تفقد قسم القص وصالات الإنتاج.

وأضاف "التوني" في بيان اليوم الخميس، أن المحافظ ناقش مع مدير الشركة الأمور كافة، المتعلقة بالعمالة وحجم الإنتاج والتصدير، وأكد المحافظ حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات وتقديم التيسيرات المختلفة لدفع عجلة الإنتاج بالمصنع.

ولفت المتحدث إلى أن المحافظ اطمأن على التزام العاملين بكافة الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الشركة لحماية عمالها من أضرار فيروس كورونا المستجد.

وتابع المتحدث الرسمي، أن المحافظ تفقد أيضًا الشركة المتحدة لتصنيع الأثاث المعدني والمسامير والتي تعمل بطاقة انتاجية تبلغ 24 ألف طن سنويًا وتضم 285 عامل، وأكد المحافظ ضرورة التزام العاملين بالمسافات البينية وكافة الاجراءات الوقائية حفاظًا على سلامتهم من كافة الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا.

وبحسب المتحدث، تفقد "الأنصاري" مصنع الصفوة لصناعة الورق الذي يعمل بطاقة انتاجية تبلغ 70 طن يوميًا، وكذا تفقد الشركة الذكية للزجاج التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 2000 متر يوميًا ويعمل بها نحو 217 عاملا، واستمع المحافظ لشرحٍ وافٍ من مدير الشركة حول حجم ومراحل ومعدلات الإنتاج وأنواع الزجاج.

وأورد المتحدث أن المحافظ أكد ضرورة ارتداء العمال الكمامات والقفازات الوقائية والحفاظ على المسافات البينية بين العمال والإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية.

واستكمل المتحدث، أن جولة المحافظ شملت أيضًا تفقد شركة "براند للأدوية"، حيث تفقد المحافظ معمل الكيمياء ومراحل الإنتاج المختلفة من مستحضرات التجميل والحماية، وطرح مدير الشركة احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية.

واختتم المتحدث، بأن المحافظ كلف، مدير المنطقة الصناعية ببحث احتياجات الشركه من الطاقة الكهربائية مع المسئولين المختصين، والعمل على توفيرها خلال أسبوع حتى تعمل الشركة بكامل طاقتها.
محافظ الفيوم يتفقد منطقة كوم أوشيم الصناعية (صور)
محافظ الفيوم يتفقد منطقة كوم أوشيم الصناعية (صور)
محافظ الفيوم يتفقد منطقة كوم أوشيم الصناعية (صور)
محافظ الفيوم يتفقد منطقة كوم أوشيم الصناعية (صور)
محافظ الفيوم يتفقد منطقة كوم أوشيم الصناعية (صور)
محافظ الفيوم يتفقد منطقة كوم أوشيم الصناعية (صور)
محافظ الفيوم يتفقد منطقة كوم أوشيم الصناعية (صور)
محافظ الفيوم يتفقد منطقة كوم أوشيم الصناعية (صور)
محافظ الفيوم يتفقد منطقة كوم أوشيم الصناعية (صور)
محافظ الفيوم يتفقد منطقة كوم أوشيم الصناعية (صور)
محافظ الفيوم يتفقد منطقة كوم أوشيم الصناعية (صور)
محافظ الفيوم يتفقد منطقة كوم أوشيم الصناعية (صور)

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