خط ساخن لتلقي شكاوى مخالفات البناء في القاهرة

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم الخميس، أعمال الإزالة الجارية للعقار رقم 1، شارع سلوى حجازي ناصية شارع جسر السويس بحي عين شمس، وهو عقار مخالف مقام بدون ترخيص ومكون من 6 طوابق، حيث سيتم إزالته حتى سطح الأرض، وتحويل مالكه للنيابة العسكرية.





وأكد المحافظ، أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف، ولن تقف مكتوفة الأيدي، وستتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، لافتً إلى الإزالة الفورية لها.





ودعا محافظ القاهرة، المواطنين إلى الإتصال بالخط الساخن رقم 114، للإبلاغ عن أي مخالفة بناء، وعدم التعامل مع أي عقار مخالف، دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص، حتى لا يخسروا أموالهم.





وأضاف أن توجيه رئيس الوزراء واضح في هذا الشأن، بتنفيذ قانون الطوارئ وتحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية والتصدي لأى محاولة قد يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقال المحافظ: لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.





محافظ القاهرة ونوابه يتبرعون بـ20% من رواتبهم لصالح العمالة غير المنتظمة





وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، توافر أرصدة من السلع الاستراتيجية الأساسية (دقيق، أرز، سكر، زيت) والمواد البترولية (سولار، بنزين، أسطوانات بوتاجاز ) تكفي لمدة 3 شهور قادمة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن جميع مخابز القاهرة تعمل بكامل طاقتها بعدد 2104 مخبز بلدي.





وأشار محافظ القاهرة، إلى توافر كافة المستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى والمطهرات والأدوية بجميع مستشفيات العاصمة.





وأضاف محافظ القاهرة خلال الاجتماع، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت حتى الآن من تطهير 19 ألف مبنى حكومى إلى جانب تنفيذ أكثر من 80 إزالة لمبانى مخالفة بالعاصمة مشيرًا إلى أن هذه الأعمال سيتم تكثيفها خلال الفترة المقبلة.