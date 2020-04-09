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ابنة فنانة كويتية شهيرة تغادر الحجر الصحي بعد شفائها من "كورونا"

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:38 م
غدير السبتي
غدير السبتي
مي مرسي

خرجت اليوم الخميس، ابنة الفنانة الكويتية غدير السبتي، من مستشفى العزل بعد إتمامها رحلة الشفاء من فيروس كورونا المستجد وقضائها فترة الحجر الصحي.

 

وفاجأت ابنة الفنانة الكويتية غدير السبتي والدتها بقدومها إلى المنزل بعد انتهاء فترة العلاج التي قضتها في الحجر الصحي، وشفائها من فيروس كورونا المستجد وبهذا انتهت الأزمة التي مرت بها هي ووالدتها.

 

وكانت الفنانة غدير السبتي قد أعلنت خبر إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد بعد رجوعها من لندن والتي وقعت تحت طائلة التشخيص الخطأ بقياس درجة الحرارة فقط مما جعلها تعيش حياتها الطبيعية مع 14 شخص من أهلها في نفس المنزل والذي أدى إلى إصابة ثلاث أطفال من عائلة "السبتي".


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