Advertisements

تدشين حملة للترفية عن مصابي كورونا بمستشفى العزل في قها

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت أمل فوزي رئيس مجلس مدينة قها بمحافظة القليوبية، إنها متواجدة بمستشفى الحجر الصحي بمدينة قها، منوهة بأن هناك مواطنة تُدعى شيرين جاءت مصابة بفيروس كورونا من حميات دمياط، وكان هناك توجيهات من محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، بالاهتمام بالنظافة والتطهير في محيط المستشفى.

وأضافت أمل فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنها لاحظت حالة من الهلع والشائعات بين المواطنين، والمواطنين يرددوا شائعات دون معلومات، وكان هناك حالة من الإحباط بالمدينة، ولذا حرصوا على إطلاب مبادرة "أنتم مش لوحدكم" لدعم مصابي فيروس كورونا بمستشفيات العزل. 

وتابعت رئيس مجلس مدينة قها بمحافظة القليوبية، أن المصابين بكورونا متواجدون داخل مستشفى العزل وهي مغلقة عليهم، ونتبع كافة احتياطات الأمان في التعامل معهم، وكانوا ينظروا علينا من خلف الشبابيك، فقمنا بتشغيل دي جي بأغاني وطنية وبدوا في التفاعل مع الأغاني والتلويح لنا من خلف الزجاج، وبدوا في إطلاق الزغاريد، وطلبوا منا الحضور لهم بشكل يومي، مشددة على أن بعض المصابين تحولت نتائج تحليلهم من إيجابية لسلبية، وهناك 18 حالة خلال الـ 10 أيام الماضية تعافوا من الإصابة وغادروا المستشفيات.

ودشنت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها، الأحد، مبادرة تحت اسم "أنتم مش لوحدكم" للترفيه عن مرضى الحجر الصحي في مستشفى قها. 

وشملت المبادرة تشغيل "دي جي" محمل على سيارة نصف نقل والمرور حول المستشفى وتشغيل الأغاني الوطنية للترفيه عن المرضى داخل الحجر. 

وتزامن ذلك العمل مع الحملة التي قام بها مجلس المدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بأعمال التطهير والتعقيم حول المستشفى والطرق حولها.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات العزل كوفيد قها بوابة الفجر الفيروس كورونا الاجمالي ألفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

منذ حوالي 7 ساعات

محمود الخطيب يرفض فصل موظفي الأهلي بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الكشف عن هوية بديل أحمد فتحي

منذ 39 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 22 ساعة

لطلاب النقل والإعدادية.. 9 معلومات مهمة عن الأبحاث المطلوبة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. والخبث الإثيوبي في سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم منتخب مصر: الأهلي فاوضني.. ورفضت الزمالك بسبب التردد

منذ حوالي 7 ساعات

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 3 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مدير الحجر الصحي: مصر أقل الدول في نسب الإصابة بكورونا

طبية بمستشفى العزل بالأقصر: أخفيت على أسرتي انضمامي لمواجهة كورونا

ابنته مصابة.. شقيقة الطبيب المتوفي بكورونا تكشف مفاجآت الساعات الأخيرة

عالم أزهري: المتوفي في الحجر الصحي شهيد

شقيقة شهيد الأطباء "اللواح": ابنته أصيبت بفيروس كورونا (فيديو)

رقم صادم.. تعرف على عدد الإصابات بكورونا في العالم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

08:14 ص

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

08:06 ص

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

08:09 ص

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

11:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر