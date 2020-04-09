تدشين حملة للترفية عن مصابي كورونا بمستشفى العزل في قها

قالت أمل فوزي رئيس مجلس مدينة قها بمحافظة القليوبية، إنها متواجدة بمستشفى الحجر الصحي بمدينة قها، منوهة بأن هناك مواطنة تُدعى شيرين جاءت مصابة بفيروس كورونا من حميات دمياط، وكان هناك توجيهات من محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، بالاهتمام بالنظافة والتطهير في محيط المستشفى.





وأضافت أمل فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنها لاحظت حالة من الهلع والشائعات بين المواطنين، والمواطنين يرددوا شائعات دون معلومات، وكان هناك حالة من الإحباط بالمدينة، ولذا حرصوا على إطلاب مبادرة "أنتم مش لوحدكم" لدعم مصابي فيروس كورونا بمستشفيات العزل.





وتابعت رئيس مجلس مدينة قها بمحافظة القليوبية، أن المصابين بكورونا متواجدون داخل مستشفى العزل وهي مغلقة عليهم، ونتبع كافة احتياطات الأمان في التعامل معهم، وكانوا ينظروا علينا من خلف الشبابيك، فقمنا بتشغيل دي جي بأغاني وطنية وبدوا في التفاعل مع الأغاني والتلويح لنا من خلف الزجاج، وبدوا في إطلاق الزغاريد، وطلبوا منا الحضور لهم بشكل يومي، مشددة على أن بعض المصابين تحولت نتائج تحليلهم من إيجابية لسلبية، وهناك 18 حالة خلال الـ 10 أيام الماضية تعافوا من الإصابة وغادروا المستشفيات.





ودشنت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها، الأحد، مبادرة تحت اسم "أنتم مش لوحدكم" للترفيه عن مرضى الحجر الصحي في مستشفى قها.





وشملت المبادرة تشغيل "دي جي" محمل على سيارة نصف نقل والمرور حول المستشفى وتشغيل الأغاني الوطنية للترفيه عن المرضى داخل الحجر.





وتزامن ذلك العمل مع الحملة التي قام بها مجلس المدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بأعمال التطهير والتعقيم حول المستشفى والطرق حولها.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.





وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



