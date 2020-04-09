إنفوجرافيك.. نصائح للمسنين والحالات المرضية للوقاية من كورونا

نشرت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدة نصائح للمسنين والأشخاص ذوي الحالات المرضية الكامنة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (Covid-19).





وجاءت النصائح كالأتي:





الحفاظ على الأنشطة الروتينية والجداول الزمنية بقدر الإمكان، أو الحرص على القيام بأنشطة متنوعة في بيئة جديدة مثل:





- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام





- التنظيف





- الغناء





- المهام اليومية





- الرسم





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين، لافتًا إلى تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيين، بجانب وفاة 9 حالات.





1560 إصابة بالفيروس





وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.





ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





متابعة مستمرة



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



