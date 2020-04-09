موريتانيا تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 7 إصاباتن بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت السلطات الصحية الموريتانية، قد سجلت في وقت سابق إصابتين جديدتين بفيروس كورونا "كوفيد. 19".

وقال وزير الصحة الموريتاني محمد ولد حامد، عبر فيديو نشره على صفحة الوزارة : "الإصابة الأولى تعود لزوجة مواطن موريتاني مصاب بالفيروس، وعاد من فرنسا منتصف الشهر الجاري، فيما تعود الإصابة الثانية لمواطن من مدينة كيهيدي جنوب البلاد قدم من السنغال".

بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.