تقرير: خفض أسعار البنزين يدفع معدلات التضخم للهبوط

أكدت بحوث شركة بلتون لتداول الأوراق المالية أن تضخم في مصر تم احتواءه إلى حد كبير، رغم الارتفاع الطفيف الذي سجل تضخم أسعار المستهلكين نهاية مارس الماضي على أساس شهري بسبب ارتفاع أسعار الفاكهة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدلات التضخم لاسعار المستهلكين سجلت نموا 0.6% على أساس شهر في مارس لإجمالي الجمهورية، لكنها انخفضت في المدن إلي 5.1% مقارنة 5.3% في فبراير.

وقالت بحوث بلتون في تقرير حصلت الفجر على نسخة منه، "إن قراءة التضخم جاءت وفقاً لتقديرتنا، كما أننا نتوقع أيضًا أن يواصل تراجعاته خاصة مع تراجع أسعار البترول، مما سيدعم الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020."

ويتوقع عدد كبير من الخبراء أن يتم خفض أسعار البنزين والسولار بنسبة 10% وهي الحد الأقصي للإنخفاض المسموح به خلال إجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود والتى من المنتظر انعقاده هذا الأسبوع، نتيجة للهبوط القوي في سعر برميل النفط عالميا.

وتوقعت بحوث "بلتون" أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 14 مايو 2020، قائلة "قراءة التضخم المنخفضة القياسية، التي ساعدت على امتصاص أي صدمات في العرض والحاجة إلى بدائل للمواد الخام والسلع الوسيطة التي يتم شراءها بأسعار مرتفعة، سيستمرا في دعم الإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية".

وأضافت " بلتون" أن خفض أسعار الفائدة الاستباقي الذي قام به البنك المركزي بنسبة 3% لدعم نشاط الاقتصاد المحلي في ضوء التطورات العالمية الأخيرة بعد انتشار فيروس كوفيد 19، سيدعم تثبيت المركزي أسعار الفائدة في الإجتماع المقبل أيضا.