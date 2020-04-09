التحفظ على 14 ألف قطعة مستلزمات طبية بالإسكندرية

أمرت نيابة المنتزة في الإسكندرية، بالتحفظ علي 14،485 ألف قطعة مستلزمات طبية، عُثر عليها داخل مخزن دون ترخيص، قبل حجبها عن المستهلكين.





كما أمرت بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلعة وإخفائها عن المواطنين، تمهيدًا لرفع سعرها.





كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن "دون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنتزه، لحجبه كميات من مستلزمات الطبية بقصد احتكارها ورفع أسعارها.





تمت مداهمة المخزن، والقبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عُثر على 7232 عبوة مستلزمات طبية عبارة عن "ماء أكسجين - كحول".



