نجم ريال مدريد مطلوب في يوفنتوس



وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن يوفنتوس الإيطالي اقتحم سباق التعاقد مع خيمس رودريجيز وأن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس قد يلعب دوراً مهماً في انضمام الكولومبي إلى صفوف السيدة العجوز.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النجم الكولومبي البالغ من العمر 28 عامًا مطلوب في عدة أندية أوروبية على رأسها إيفرتون ومانشستر يونايتد الإنجليزيين ونابولي الإيطالي وأن ريال مدريد لا يريد التفريط فيه فيما لا يقل عن 40 مليون يورو.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن خيمس رودريجيز عاد إلى ريال مدريد في الصيف الماضي بعد أن قضى فترة إعارة في بايرن ميونخ الألماني وكان كلا من نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني يرغبان في ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه من المتوقع رحيل الكولومبي خيمس رودريجيز عن صفوف ريال مدريد في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الصيفية وذلك في ظل عدم الإعتماد عليه من قبل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.