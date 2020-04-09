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تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:51 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحية القطرية، اليوم الخميس، 166 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى 2376 شخصا، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

وأصدرت وزارة الصحية القطرية، بيانًا طالبت فيه جميع أفراد المجتمع بالحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين لتقليل فرص إصابتهم بالفيروس.

 

وكان وباء كورونا المميت، قد انتشر بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

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