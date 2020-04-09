رئيس الأوبرا: استغلال أزمة كورونا لصيانة كافة المنشآت والمسارح

قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إنه تم تعليق الأنشطة والفاعليات بعد انتشار فيروس كورونا حفاظًا على حياة المواطنين والفنانين، وتم استغلال الظروف الحالية لصيانة كافة المنشآت والمسارح والقاعات الخاصة بالأوبرا، حيث أن أزمة السيول تسببت في بعض الأضرار بدار الأوبرا، وتم العمل على إصلاح ما أتلف خلال هذه الفترة، ونعمل على تطوير المسارح باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية.





وأضاف "صابر"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الخميس، أنه تم إيقاف أنشطة مركز تنمية المواهب، وسيتم مضاعفة فصول المركز وتكثيف الدراسة عقب انتهاء أزمة كورونا، مشددًا على أن الصحة وسلامة الوطن والمواطنين مقدم على كل شيء، مشيرًا إلى أنه يتم بث الأعمال الفنية المختلفة للتراث المصري عبر منصات وزارة الثقافة على الإنترنت، وهناك استغلال لأزمة كورونا لنشر الأعمال الفنية المختلفة على نطاق واسع من خلال السوشيال ميديا، وسوف يتم بث حفلة بتقنية الهولوجرام تضم ريهام عبد الحكيم ومي فاروق.





وتابع رئيس دار الأوبرا المصرية، أنه يتم تطهير كل شبر في الأوبرا يوم بعد يوم، وهناك تعاون من كافة الإدارات في هذا المجال للحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على أن وزيرة الثقافة تقوم بدور كبير في دعم الفن والفنانين من خلال هيكلة الأجور لتحسين أوضاعهم، مناشدًا المواطنين بالالتزام في منازلهم والاستماع لما يتم بثه وتقديمه عبر منصة وزارة الثقافة بالإنترنت، متعهدًا ان تعود دار الأوبرا المصرية أفضل مما كانت من قبل عقب انتهاء أزمة كورونا.





وقررت وزارة الثقافة إنشاء أول قناة إلكترونية "أون لاين" لتعرض من خلالها أعمال فنية من إنتاج التنمية الثقافية والبيت الفني للمسرح لتشجيع المصريين على الالتزام والجلوس بمنازلهم حفاظا على سلامتهم لمنع التجمعات.





وأكدت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن المبادرة الإلكترونية " خليك في البيت الثقافة بين إيديك"، أن الهدف الأساسي منها هو أن يعيش الجمهور الحفلات كأنه في الأوبرا.



