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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:57 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير

أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات  بضغوط إعلان مؤشر MSCI للأسواق الناشئة تأجيل دخول أسهم الشركات الكويتية فى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة من مايو إلى نوفمبر المقبل ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.59% خاسراً 121.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4596.32 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 3.39% خاسراً 172.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4910.98 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.52% خاسراً 20.89 نقطة ليغلق عند مستوى 3979.16 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.51%، خاسراً 19.83 نقطة ليغلق عند مستوى 3884.43 نقطة ، وجرى التداول بختام التعاملات على 187.1 مليون سهم بقيمة 62.9 مليون دينار كويتى عبر 15.2 ألف صفقة.
 


وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها العقار بنسبة 4.01%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 3.24%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.49%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.50%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.80%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.46%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.52%.
 
 

وجاء سهم "شركة منشآت للمشاريع العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت  بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 9.78%، ثم شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بنسبة 9.44%، فيما تصدر سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 26.24% ثم الشركة العربية العقارية بنسبة 9.54%، ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 8.40%.

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