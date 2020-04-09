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"دنيانا" برنامج تفاعلي لعمرو عبدالحميد على منصات التواصل الاجتماعي

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:02 م
عمرو عبدالحميد
عمرو عبدالحميد
أحمد رمضان متولي

>> هل تؤثر كورونا على فرص ترمب في ولاية ثانية ؟ .. سؤال تفاعلي للمشاهدين على "فيسبوك"

يقدم الإعلامي عمرو عبدالحميد، برنامج جديد تحت اسم "دنيانا"، معد خصيصًا لمنصات التواصل الاجتماعي فقط، يناقش ويتناول جميع القضايا الحياتية الآنية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، كما يستضيف عددًا من الخبراء والمحللين عبر تطبيقات التواصل الحديثة في نفس البرنامج، الذي لا يتعدى زمنه الدقائق العشر.

 

عرضت صفحة "دنيانا مع عمرو عبدالحميد" على فيسبوك، الحلقة الأولى والتي تناول فيها كيفية تناول تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تفشي كورونا في عرض تشويقي ومميز لكافة جوانب الأزمة منذ بدايتها وحتى الآن، وكيف تغيرت نبرة وطريقة سيد البيت الأبيض مع الأزمة، فيما طرح عبدالحميد في ختام الحلقة سؤالًا تفاعليًا على مشاهديه على منصات التواصل الاجتماعي هل سينتصر ترمب في معكرته على كورونا أم ستهزمه مع حلول الانتخابات الأمريكية بعد 7 أشهر من الآن.

 

يشار إلى أن الحلقة الأولى من البرنامج حققت تفاعلا كبيرًا حيث تخطت مشاهدتها ربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على فيسبوك فيما لقى السؤال تفاعلاً كبيرًا وإجابات متباينة من جمهور الصفحة.

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