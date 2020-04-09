بختام أخر جلسات الأسبوع.. ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.5%









أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 3.56% رابحاً 62.99 نقطة ليغلق عند مستوى 1830.02 نقطة، مدفوعا بصعود 8 قطاعات على رأسها العقارات ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 208.6 مليون سهم محققة ما قيمته 230.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 4448 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 27 سهما، فيما انخفضت 5 أسهم، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 8 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع النقل بنسبة 4.92%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 4.87%، تلاه قطاع السلع بنسبة 4.52%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.63%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.82%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.15%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%.





وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 14.55%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 8.17%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.54%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 18 مليون ورقة بقيمة 57.3 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 3.57%.