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بختام أخر جلسات الأسبوع.. ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.5%

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:02 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير


أنهي سوق دبى المالى،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع حيث صعد مؤشر السوق  بنسبة 3.56% رابحاً 62.99 نقطة ليغلق عند مستوى 1830.02 نقطة، مدفوعا بصعود 8 قطاعات على رأسها العقارات ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 208.6 مليون سهم محققة ما قيمته 230.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 4448 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 27 سهما، فيما انخفضت 5 أسهم، واستقر سهم واحد.
 
وارتفعت 8 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع النقل بنسبة 4.92%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 4.87%، تلاه قطاع السلع بنسبة 4.52%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.63%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.82%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.15%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%.

 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي  سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 14.55%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 8.17%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.54%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 18 مليون ورقة بقيمة 57.3 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 3.57%.
 

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