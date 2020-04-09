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بعد العروض الخارجية.. الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:07 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

وصلت العديد من العروض الخارجية في الفترة الأخيرة للتعاقد مع التونسي فرجاني ساسي نجم وسط نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

ورفض نادي الزمالك كل العروض المقدمة إلى ساسي مؤكدا أن النادي لا ينوي بيع الللاعب نهائيا نظرا لاعتماد الفريق عليه وأنه سيظل داخل النادي في الموسم القادم.

 

كما أكد نادي الزمالك أنه يرفض نهائيا فكرة رحيل محمود علاء مدافع الفريق في نهاية الموسم القادم مهما كانت العروض المقدمة له.

 

ويحاول نادي الزمالك في الفترة الحالية إنهاء ملف تجديد عقد محمود علاء مع النادي لضمان بقاءه لأطول فترة ممكنة.

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