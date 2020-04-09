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"المجتمعات العمرانية" تتابع العمل فى مدرستى النيل ومشروع "دار مصر"

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقهما مسئولو جهاز المدينة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة وإزالة أى عقبات.


واستهل المهندس جمال طلعت والمهندس أمين غنيم، جولتهما بتفقد بعض المناطـق بالتجمعات(الأول - الثالث - الخامس)، كما تفقدا شارعي ( التسعين الجنوبي والشمالى )،  وتم التاكيد على الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة باستمرار حتى يتم الحفاظ على مظهر المدينة.


كما شملت الجولة، المرورعلى الأعمال الجارية بمشروعى مدرستي النيل الدولية بمنطقتى  الأندلس بالتجمع الثالث والياسمين بالتجمع الأول.


من جانبه أوضح المهندس أمين غنيم أن مشروع مدرسة النيل الدولية مكون من مبنى رئيسي ( بدروم + أرضي + أول + ثان )، ومبنيين للتعليم الأساسي ومبنى للتعليم الثانوي، بجانب مبنى إمتداد المرحلة الثانوية بعدد  6 معامل،  والخدمات ( مسجد + مطبخ + جيمانيزيوم + تغيير ملابس)، ومبنى المسرح والإدارة، مضيفاً أنه سبق تشغيل مبنى رياض الأطفال بعدد 8 فصول من العام الماضي.


كما شملت الجولة منطقة الأندلس ومشروع دار مصر بعدد 70 عمارة بالمرحلة الأولى، حيث تم التأكيد على مسئولى الشركات العاملة بالمدينة بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بالفيروس.


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