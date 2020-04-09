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سوق الأسهم السعودية يربح 6.9 نقاط بختام أخر جلسة في الأسبوع

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:06 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير


أنهي سوق الأسهم السعودية "تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% رابحا 6.90 نقطة ليغلق عند مستوى 7006.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.2% خاسرا 12.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6286.71 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى سوق السعودية بختام التعاملات، 239.3 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال، وارتفع 88 سهما، فيما تراجع 94 سهما. 
 

وارتفع 11 قطاعا بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.26%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.03%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.01%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.19%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.38%، ثم قطاعى إدارة وتطوير العقارات والبنوك بنسبة 0.16%.
 
وجاء سهم "طباعة وتغليف"، على رأس القائمة الخضراء  بسوق الأسهم السعودية ، بنسبة نمو 9.95%، ثم سهم الإنماء طوكيو بنسبة 9.67%، ثم سهم الخزف السعودي بنسبة 6.39%، فيما جاء سهم "تكافل الراجحى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.54%، ثم سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 3.55%، ثم سهم "نادك" بنسبة 3.44%.

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