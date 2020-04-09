وكالة فرنسية: وفاة 100 طبيب إيطالي بسبب فيروس كورونا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الخميس، في خبر لها نقلًا عن مصادر طبية، بوفاة 100 طبيب إيطالي بسبب فيروس كورونا.

وكانت السلطات الصحية في إيطاليا، قد سجلت 542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد لترتفع الأعداد إلى 17669، كما سجلت أكثر من ألف حالة إصابة في إقليم لومبارديا، ليتخطى الإجمالي 53 ألفًا.

وأشارت السلطات الصحية الإيطالية، في بيان لها إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تخطى 135 ألفًا.

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.