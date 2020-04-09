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ميلان يخطط للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي


 

يحاول نادي ميلان الإيطالي ضم أحد نجوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

وبحسب شبكة " كالتشيو ميركاتو " الإيطالية، فإن ميلان يسعى لضم صانع الألعاب الإسباني المخضرم " دافيد سيلفا " في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأكدت الشبكة، أن ميلان يسعى لإضافة بعض عناصر الخبرة داخل صفوف الفريق على غرار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

 

ووفقاً لما ورد عن صحيفة " ديلي ستار " البريطانية، فإن ناديي ريال بيتيس الإسباني ونادي إنتر ميامي الأمريكي يرغبان أيضاً في ضم صاحب الـ34 عاماً.

 

وأردفت الصحيفة الإنجليزية أن نادي ريال بيتيس عرض عقداً مدته عامين على سيلفا، في المقابل يطمح الإنجليزي دافيد بيكهام في ضم سيلفا لصفوف فريقه.

 

وينتهي تعاقد سيلفا مع مانشستر سيتي هذا الموسم، وأكدت عدة تقارير صحفية أن هذا الموسم هو الأخير له بقميص النادي السماوي.

 

وانضم سيلفا عام 2010 لمانشستر سيتي قادماً من فالنسيا الإسباني، وخاض 423 مباراة مع النادي الإنجليزي، سجل خلالها 73 هدفاً وصنع 134 هدفاً آخر، وحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أربعة مناسبات.

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