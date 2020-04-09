Advertisements

المغربي غاني ينشر بوستر "2 في الصندوق".. ونجوم "مسرح مصر" أول المهنئين

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

كشف الفنان غاني القباج عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، البوستر الرسمى للمسلسل الجديد "2 فى الصندوق"، الذى يقوم ببطولته حمدى الميرغنى ومحمد أسامة، الشهير بـ أوس أوس، رفقة الفنان غاني القباج وبيومي فؤاد وصلاح عبدالله وفاطمة الزهراء قنبوع، والمقرر عرضه فى رمضان 2020 على شاشة قناة MBC مصر.

 

وتعامل غاني مع شركة الانتاج الكبرى E-Producers وعلى رأسها عبدالله ابو الفتوح ، وكان أوس أوس و حمدى الميرغنى ‏أول من هنئ الفنان غاني القباج عبر حسابه في الانستجرام .

 

وانطلق تصوير "اتنين فى الصندوق"، خلال شهر يوليو من العام الماضى، بعدما تأجلت تحضيرات العمل الدرامى أكثر من مرة، إذ توقفت نهاية عام 2017، وكان مقرر عرضه فى شهر رمضان 2018، لكن القائمون على العمل استقروا على خوض السباق الرمضانى 2020.

 

تدور أحداث العمل فى إطار كوميدى حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا.

 

مسلسل "اتنين فى الصندوق" من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدي الميرغني وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومي فؤاد وانتصار ورحاب الجمل و غاني القباج  وأحمد عبد الله محمود وهايدي رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجي ومحمود الشرقاوي ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي.

المغربي غاني ينشر بوستر "2 في الصندوق".. ونجوم "مسرح مصر" أول المهنئين
المغربي غاني ينشر بوستر "2 في الصندوق".. ونجوم "مسرح مصر" أول المهنئين

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ حوالي 13 ساعة

لطلاب النقل والإعدادية.. 9 معلومات مهمة عن الأبحاث المطلوبة

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. والخبث الإثيوبي في سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. الكشف عن هوية بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

منذ حوالي 7 ساعات

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 19 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 22 ساعة

محمود الخطيب يرفض فصل موظفي الأهلي بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

نجم منتخب مصر: الأهلي فاوضني.. ورفضت الزمالك بسبب التردد

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

08:14 ص

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

08:06 ص

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

11:47 ص

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

08:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر