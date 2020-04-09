المغربي غاني ينشر بوستر "2 في الصندوق".. ونجوم "مسرح مصر" أول المهنئين

كشف الفنان غاني القباج عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، البوستر الرسمى للمسلسل الجديد "2 فى الصندوق"، الذى يقوم ببطولته حمدى الميرغنى ومحمد أسامة، الشهير بـ أوس أوس، رفقة الفنان غاني القباج وبيومي فؤاد وصلاح عبدالله وفاطمة الزهراء قنبوع، والمقرر عرضه فى رمضان 2020 على شاشة قناة MBC مصر.

وتعامل غاني مع شركة الانتاج الكبرى E-Producers وعلى رأسها عبدالله ابو الفتوح ، وكان أوس أوس و حمدى الميرغنى ‏أول من هنئ الفنان غاني القباج عبر حسابه في الانستجرام .

وانطلق تصوير "اتنين فى الصندوق"، خلال شهر يوليو من العام الماضى، بعدما تأجلت تحضيرات العمل الدرامى أكثر من مرة، إذ توقفت نهاية عام 2017، وكان مقرر عرضه فى شهر رمضان 2018، لكن القائمون على العمل استقروا على خوض السباق الرمضانى 2020.

تدور أحداث العمل فى إطار كوميدى حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا.

مسلسل "اتنين فى الصندوق" من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدي الميرغني وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومي فؤاد وانتصار ورحاب الجمل و غاني القباج وأحمد عبد الله محمود وهايدي رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجي ومحمود الشرقاوي ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي.