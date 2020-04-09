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سنغافورة تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:28 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في سنغافورة، اليوم الخميس، تسجيل 287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية ليصل الإجمالي إلى 1910 إصابات، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلنت السلطات في سنغافورة، فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على نحو 20 ألف عامل أجنبي بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في مساكنهم، وسيحظون برعاية طبية ويوفر لهم الطعام والاحتياجات الأساسية.

 

وقد تمكنت السلطات السنغافورية، من احتواء فيروس كورونا، عبر تبني نظام فحص وتتبع لمن خالطوا المصابين، لكن عدد الإصابات في البلاد شهد ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة.

 

وسجلت السلطات في وقت سابق، 120 اصابة جديدة بالفيروس في أعلى حصيلة يومية، يتصل كثير منها بمساكن عمال أجانب، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1309، بينها ستّ وفيات.

 

يعمل في سنغافورة نحو 280 ألف عامل بناء أجنبي، يتحدرون من دول على غرار بنغلادش والصين، ويقيم كثير منهم في بيوت مشتركة داخل مجمعات.

 

وبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، حوالي 76 ألف شخص، وأكثر من مليون مصاب حول العالم منذ ظهور الفيروس في بؤرته بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر.

 

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

 

 

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