بجرعة زائدة.. وفاة مطربة أغنية Selfie بالمخدرات

توفت نجمة موسيقى الراب الأمريكية شينا روجرز والمعروفة بـ"شاينا"،عن عمر ناهز الـ25 عاما، وذلك وفق عدد من الصحف الفنية وتصريحات مدير أعمالها جون ميللر وعائلتها.

وتوفت "شاينا" في منزلها بفيلادلفيا وعن أسباب الوفاة رجعت بعض وسائل الإعلام الأمريكية إلى أنها تعاطت جرعة زائدة من المخدرات مما أدى إلى الوفاة.

وذكرت عائلتها بعد الوفاة أن الشابة الراحلة "شاينا" كانت محبوبة وستفتقدها العائلة بشدة، وبدأت عارضة الأزياء ونجمة الراب الأمريكية حياتها كعارضة أزياء مع "Ford Models" وكانت في الرابعة عشر من عمرها، ثم تطرقت إلى عالم الموسيقى وطرحت أول أغانيها وهي"Single".

واشتهرت "شاينا" بعد طرحها أغنية عام 2013 "Selfie" التي حققت نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب عدد كبير من الجمهور.