7 مايو.. محاكمة المتهمين بـ"فساد المليار دولار"

النائب العام يحيل قضية "فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات



وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الملياردولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.



وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول، تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكي (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.



كما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.



كما ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية، والوقائع التي استخلصت من الأوراق، أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها.





وشهد في التحقيقات بأنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012، قام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني - فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبي والبنك العربي الإفريقي فرع دبي وبنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات، من دون وجه حق، ومن دون وجود أي تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالي:

أولا: تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراى لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م. ا.





ثانيا: تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالى لشركة تراى لوشن للشئون المالية ومدير عام شركة ocs.





ثالثا: تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح.



أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الخميس، بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد المليار دولار"، تأجيلًا إداريًا لجلسة 7 مايو المقبل.ويترافع المستشار طاهر الخولي، والمحامي عمرو عاصم عبد الجبار، كمدعٍ بالحق المدني عن شركة "تراي أوشن".وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، قد أحالت محاكمة المتهمين إلى دائرة أخرى، أمام المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوي، وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي، الذي أحالها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لاستشعار هيئة المحكمة الحرج.