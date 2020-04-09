الدولار يستقر مقابل العملات الرئيسية اليوم الخميس

استقر الدولار يوم الخميس بعد تقلبات ناجمة عن جائحة فيروس كورونا، لكن بعض الضغوط البيعية ربما تظل قائمة إذ من المتوقع أن تُظهر بيانات للبطالة في الولايات المتحدة ستصدر في وقت لاحق يوم الخميس ارتفاع طلبات إعانة البطالة قرب مستوى قياسي.





ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تبلغ طلبات إعانة البطالة الأسبوعية 5.25 مليون، مما يعني أن الطلبات خلال ثلاثة أسابيع فقط بلغت إجمالا 15 مليون طلب. لكن على الرغم من التوقعات السلبية بشكل كبير، يقول محللون إن تدهورا عالميا كبيرا تضعه الأسواق في الحسبان بشكل كبير حاليا.









واستقر الدولار مقابل العملات الرئيسية قبل بيانات البطالة الأمريكية المقرر صدورها بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. وارتفع الدولار قرابة تسعة بالمئة في الفترة من التاسع من مارس وحتى العشرين من الشهر نفسه متجاوزا أعلى مستوى في ثلاث سنوات قبل أن يهبط نحو ثلاثة بالمئة ليسجل 100.05.











