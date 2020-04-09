"بملاية لف ويشمك".. ليلى أحمد زاهر تروج لـ"الفتوة"

نشرت الفنانة ليلي زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر صورة لها من تصوير مسلسل "الفتوة" وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"

وظهرت "ليلي" بلبس بنت من مكان شعبي حيث كانت ترتدي ملاية لف وياشمك على وجهها بصحبة أحد أبطال المسلسل، وذلك لتشوق بذلك جمهورها للدور التي سوف تقوم به.

وعلقت"زاهر" علي الصورة قائلة :"مسلسل الفتوة رمضان 2020".

مسلسل الفتوة تدور أحداث في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي، ﺇﺧﺮاﺝ: حسين المنباوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني سرحان، طاقم العمل: ياسر جلال أحمد صلاح حسني مي عمر نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي .