صحة الأقصر: عزل المخالطين لمصابين بـ كورونا إجباريًا في منازلهم

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن مواصلة عزل المخالطين لحالات مرضية تم اكتشاف اصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس.



وقال مديرية الصحة بالأقصر، إن إدارة الترصد للأوبئة والأمراض المعدية بقيادة الدكتور أحمد أبو العطا يضم فرق مدربة ومجهزة من المراقبين الصحيين والمنتشرين بجميع أنحاء المحافظة، وقام القسم ويقومون بتدريب المخالطين على كيفية أخذ الاحتياطات اللازمة وطرق الحماية والوقاية الاحترازية لبقية الأفراد، حيث قامت تلك الفرق بزيارة المئات من المنازل المنتشرة في ربوع محافظة الأقصر لعمل التقصي والتوعية للعزل المنزلي.



وأضاف صحة الأقصر، أن تلك الفرق تقوم بشكل يومي بالمتابعة المنزلية لجميع الأفراد المخالطين من حيث الحالة الصحية والعلامات الحيوية وتطبيق وسائل الحماية والوقاية، ويتم التأكد من التزامهم بالعزل المنزلي لحماية الوسط المحيط بهم لحين التأكد من عدم إصابتهم لمدة 14 يومًا، وتقوم الفرق بتوزيع مستلزمات وقاية شخصية علي جميع الأفراد طول فترة العزل.





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى الأمس.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين، لافتًا إلى تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيين، بجانب وفاة 9 حالات.





وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.



ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.