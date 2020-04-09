دبي تبلغ هيئاتها بوقف التعيينات وخفض الانفاق إلى النصف

أظهرت وثيقة رسمية أن دائرة المالية بدبي أبلغت جميع الهيئات الحكومية بخفض الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل ووقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر، حيث تضررت دبي بشدة بفعل التفشي، إذ تسببت تدابير تهدف لاحتواء انتشار الفيروس إلى توقف قطاعات حيوية في الاقتصاد مثل السياحة والسفر.





وأبلغت الدائرة جميع الهيئات الحكومية يوم الأربعاء بتعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ حتى إشعار آخر وعدم السماح بأي زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية.





كما طالبتها بخفض المصروفات الإدارية والعمومية بما لا يقل عن 20 بالمئة، ومراجعة ميزانيات مشاريع الإنشاء القائمة وتأجيل أي مشروعات جديدة لم تبدأ بعد.





وأظهر مسح يوم الخميس أن القطاع الخاص غير النفطي في دبي تضرر بشدة مع خفض الشركات للوظائف لتقليص الخسائر، على الأخص في قطاعي السفر والسياحة.







