Advertisements

نجم الزمالك يكشف حقيقة رحيله عن القلعة البيضاء

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:54 م
الزمالك
الزمالك
أحمد السيد
كشف محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك حقيقة الأخبار المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص رحيله عن صفوف الأبيض إلى إحدي الدوريات الخليجية.

ونشر أبو جبل صوره لخبر منشور على احدى المواقع الالكترونية بعنوان حارس الزمالك يبلغ مرتضى منصور بعروض السعودية وعلق عليه : والله الكلام دة ما حصل ". 

وقد انتشرت بعض التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية بخصوص وجود مفاوضات مع محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك إلى أحد الأندية بالدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وقد قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا. 

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل ضبط مليون سرنجة و5 أطنان قطن داخل شقة في الجيزة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 21 ساعة

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. توجيهات مشددة من السيسي بشأن العاملين بالإنشاءات بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

الخيانة القاتلة.. ميسي يتفق مع نيمار على طرد نجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 5 ساعات

محمود الخطيب يرفض فصل موظفي الأهلي بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ يوم

لطلاب النقل والإعدادية.. 9 معلومات مهمة عن الأبحاث المطلوبة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. والخبث الإثيوبي في سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

عاجل.. توجيهات مشددة من السيسي بشأن العاملين بالإنشاءات بسبب كورونا

03:51 م

الخيانة القاتلة.. ميسي يتفق مع نيمار على طرد نجم برشلونة

03:57 م

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

08:14 ص

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

11:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر