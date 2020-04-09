نجم الزمالك يكشف حقيقة رحيله عن القلعة البيضاء

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك حقيقة الأخبار المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص رحيله عن صفوف الأبيض إلى إحدي الدوريات الخليجية.





ونشر أبو جبل صوره لخبر منشور على احدى المواقع الالكترونية بعنوان حارس الزمالك يبلغ مرتضى منصور بعروض السعودية وعلق عليه : والله الكلام دة ما حصل ".





وقد انتشرت بعض التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية بخصوص وجود مفاوضات مع محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك إلى أحد الأندية بالدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقد قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.





يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.



