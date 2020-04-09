نشرة حوادث "الفجر": ضبط مليون سرنجة وإحباط تهريب 34 كيلو أقمشة كمامات

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.





تفاصيل ضبط مليون سرنجة و5 أطنان قطن داخل شقة في الجيزة

عثرت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، على مليون سرنجة و5 أطنان قطن، داخل شقة مستأجرة بالقرب من موقف الحوامدية، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا ).





إحباط تهريب 34 كيلو أقمشة قبل استخدامها في تصنيع الكمامات

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب كميات من الأقمشة المستخدمة في تصنيع الكمامات عبر ميناء القاهرة الجوي،(التفاصيل الكاملة اضغط هنا ).





ضبط مطابع واستوديوهات مخالفة لحقوق الملكية الفكرية (صور)

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة لضبط قضايا المصنفات وقضايا التعدى على حقوق الملكية الفكرية بمحافظتى القاهرة والجيزة، فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وجرائم المصنفات الفنية وضبط القائمين عليها، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا ).





سقوط عصابة سرقة رواد البنوك في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية، تخصص في تتبع وسرقة رواد البنوك، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا ).





القبض على أمين عهدة استغل وظيفته في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أمين عهدة بالإسماعيلية؛ لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى والاستيلاء على مبلغ مالي، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا ).





بدعوى توظيفهم.. القبض على خادع الشباب في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية؛ لقيامه بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بدعوى توظيفهم، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا ).



