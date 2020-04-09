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ميركل: على أوروبا أن تواجه فيروس كورونا بشكل موحد

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:57 م
ميركل
ميركل
وكالات

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس أوروبا أن تواجه فيروس كورونا المميت بشكل موحد.

 

وأشارت المستشارة الألمانية، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، إلى أن بلادها ستقوم بدورها لتأمين وحدة أوروبا.

 

وقد فرضت السلطات الألمانية، في وقت سابق، إجراءات احترازية، في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، منذ ديسمبر الماضي.

 

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

 

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