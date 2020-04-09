الخيانة القاتلة.. ميسي يتفق مع نيمار على طرد نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجآة مدوية، بشأن اقتراب البرازيلي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة





وقال أحد الصحفيين الإسبان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن نيمار لا يريد أن يتواجد الفرنسي أنطوان جريزمان في صفوف برشلونة، حيث لا يرغب البرازيلي في مزاملته، وهي كذلك رغبة ميسي، حيث أوضحت تقارير صحفية بأن الارجنتيني كان يفضل التعاقد مع نيمار بدلًا من جريزمان.





وذكرت شبكة "سكاي سبورت" في وقتٍ سابق، بأن إدارة الفريق الكتالوني تُريد أن يدخل جريزمان في ضمن صفقة إعادة نيمار إلى البلوجرانا مرة أخري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال الشبكة أن برشلونة قدر سعر جريزمان بـ100 مليون يورو لإدخاله كجزء من إتمام صفقة نيمار الذى قدر النادى الكتالونى قيمته الماليةبـ150 مليون يورو.



