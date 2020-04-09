Advertisements

الخيانة القاتلة.. ميسي يتفق مع نيمار على طرد نجم برشلونة

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:57 م
ميسي ونيمار
ميسي ونيمار
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجآة مدوية، بشأن اقتراب البرازيلي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وقال أحد الصحفيين الإسبان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن نيمار لا يريد أن يتواجد الفرنسي أنطوان جريزمان في صفوف برشلونة، حيث لا يرغب البرازيلي في مزاملته، وهي كذلك رغبة ميسي، حيث أوضحت تقارير صحفية بأن الارجنتيني كان يفضل التعاقد مع نيمار بدلًا من جريزمان.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" في وقتٍ سابق، بأن إدارة الفريق الكتالوني تُريد أن يدخل جريزمان في ضمن صفقة إعادة نيمار إلى البلوجرانا مرة أخري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال الشبكة أن برشلونة قدر سعر جريزمان بـ100 مليون يورو لإدخاله كجزء من إتمام صفقة نيمار الذى قدر النادى الكتالونى قيمته الماليةبـ150 مليون يورو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيمار ميسي ونيمار ميسي جريزمان برشلونة انتقالات صيفية ألفجر

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. توجيهات مشددة من السيسي بشأن العاملين بالإنشاءات بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. والخبث الإثيوبي في سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

محمود الخطيب يرفض فصل موظفي الأهلي بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

منذ حوالي 9 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ يوم

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 21 ساعة

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ حوالي 14 ساعة

لطلاب النقل والإعدادية.. 9 معلومات مهمة عن الأبحاث المطلوبة

منذ حوالي 5 ساعات

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

الخيانة القاتلة.. ميسي يتفق مع نيمار على طرد نجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل ضبط مليون سرنجة و5 أطنان قطن داخل شقة في الجيزة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

ميسي يدفع برشلونة للصفقة الأكبر بعد ضم جريزمان

تقارير.. ميسي يطلب من بارتوميو حسم الصفقة الكبري

بعد جريزمان.. ميسي يطلب من برشلونة حسم الصفقة الأضخم

ميسي يتدخل ويقترب من حسم الصفقة الكبري لصالح برشلونة

الكشف عن تشكيلة برشلونة في حالة ضم نيمار.. مفاجآت

4 تحديات في انتظار نيمار مع برشلونة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

عاجل.. توجيهات مشددة من السيسي بشأن العاملين بالإنشاءات بسبب كورونا

03:51 م

الخيانة القاتلة.. ميسي يتفق مع نيمار على طرد نجم برشلونة

03:57 م

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

08:14 ص

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

11:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر