محافظ المنيا: إنهاء عزل قريتين بسبب كورونا والأوضاع مستقرة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة تقوم بتطبيق كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا والمتمثلة في فرض حظر التجوال، وإغلاق المحال التجارية في المواعيد المقررة.





وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر المحروسة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن هناك حملات مستمرة لرش وتطهير وتعقيم كافة الشوارع والمدن والقرى على مستوى المحافظة.





وتابع محافظ المنيا، أننا نستغل فترات حظر التجوال في رفع المخلفات وتطهير كافة المؤسسات والمصالح الحكومية بالمحافظة، مشددًا على أن الأوضاع في المنيا مستقرة، وكان هناك قريتين تحت العزل بسبب فيروس كورونا، وتم إنهاء عزلهم اليوم لعدم وجود أي أعراض أو إصابات بين المواطنين الموجودين بالعزل.





وألغت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إجراءات عزل قريتي القيس وأبو جرج التابعتين لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وذلك عقب انتهاء فترة الحجر المنزلي التي خضع لها سكان القريتين.





وقالت مصادر طبية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة المنيا، في تصريحات صحفية، إن اليوم الخميس هو أول يوم دون حجر منزلي لأهالي قريتي القيس وأبو جرج بعد أن تم عزلهما عقب ظهور عدد من الحالات المصابة بهما بفيروس كورونا المستجد، وحرصا من الدولة علي سلامة المواطنين من انتشار العدوي.





وأضافت المصادر، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بقرية القيس بلغ 8 حالات، فيما بلغ عدد الحالات المصابة بذات الفيروس بقرية أبو جرج إلي 4 حالات، لافتة إلي أنه تم نقلهم إلي مستشفيات العزل بالأقصر والإسماعيلية وعقب شفاء الـ 12 حالة تم عودتهم إلي منازلهم جميعا وتم إلغاء عزل القريتين وعودة الحياة إلي طبيعتها وفتح الدخول والخروج من تلك القري عقب انتهاء فترة الحجر المنزلي.









وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.





وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



