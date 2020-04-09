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لطلاب الثانوية العامة.. "أستاذ على الهواء" في هذه الأوقات

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

نظرا للظروف التي تمر بها الدولة، بسبب الحظر والإجراءات الوقائية التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تبث قناتيّ "الحياة" و"cbc" شرحا ومراجعات لكل المواد الدراسية للثانوية العامة، بدءا من السبت المقبل.

 

يقدم المواد، عدد من كبار الأساتذة ضمن برنامج "أستاذ على الهواء"، بدءا من السبت 11 أبريل، من 8 صباحا وحتى 12 ظهرا، حيث يعرض منهج الصف الأول والثاني الثانوي عبر قناة cbc، بينما منهج الصف الثالث الثانوي عبر قناة "الحياة".

 

يأتي ذلك، عقب مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتخصيص فترة تعليمية مفتوحة على قنواتها للطلاب، وذلك بناء على طلب المشاهدين بعد تعليق الدراسة، حماية للطلاب من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

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