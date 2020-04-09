نجم ريال مدريد يتبرع لمستشفيات مالاجا بسبب وباء كورونا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني حصل على العديد من المواد الصحية والحماية للمهنيين الذين يحاربون وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد وانه قام بالتبرع بها لمراكز المستشفيات ودور التمريض المختلفة في مسقط رأسه مالاجا.





وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن إبراهيم دياز قدم المواد المطلوبة للعاملين الصحيين والمراكز الأخرى مثل أقنعة الوجه وعناصر الحماية الأخرى ومنتجات المطهرات والنظافة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إبراهيم دياز قام بمنح هذا التبرع للمستشفى الإقليمي وللسلطات الصحية للحكومة الأندلسية في مالاجا بالإضافة إلى مراكز سان خوان دي ديوس وأسيلو دي لوس أنجليس التي ستكون مسئولة عن توزيع المواد الطبية.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن إبراهيم دياز تدرب في أكاديمية مالاجا للشباب قبل أن يرحل في 2013 إلى مانشستر سيتي وظهر لأول مرة مع فريقه الأول في موسم 2016/2017 مع الإسباني جوسيب جوارديولا الذي يقود السيتي في الوقت الحالي. وفي يناير 2019، إنتقل أبراهيم دياز إلى ريال مدريد.



