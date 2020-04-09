"أغنية ودعاء ديني".. إيهاب توفيق يكشف التفاصيل لـ"الفجر الفني"

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كشف الفنان إيهاب توفيق، عن تفاصيل أغنية"هو فين" ودعاء ديني جديد يسجله اليوم استعدادً لطرحه في شهر رمضان.



وقال الفنان إيهاب، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" :" أغنية"هو فين" من كلمات الشاعر محمد جمعة، ألحان مصطفى قمر، توزيع حميد الشاعري، وحضرنا للأغنية منذ عام ونصف فهي ليست جديدة بالطبع، وسجلت جزء منها خلال الفترة الماضية وسيتم طرحها عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب" فور انتهاء حميد من عملية التوزيع الموسيقي لأنه لم ينتهي من توزيعها حتى الآن، وفي الأغلب سيتم طرحها بعد شهر رمضان الكريم.



وأضاف إيهاب، قائلا،:"أسجل اليوم دعاء ديني جديد بأحد الاستديوهات، وذلك استعدادًا لطرحه خلال شهر رمضان والدعاء من ألحان أشرف سالم.





جدير بالذكر أن إيهاب طرح مؤخرا أحداث كليباته لأغنية بعنوان "أبويا وأمي" وهي من كلمات رضا المصري وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن إخراج فارس فهمي عبد الحميد.

