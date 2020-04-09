أشادة كبيرة بالمساعدة التي قدمتها الإمارات إلى كولومبيا لمواجهة كورونا





قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى كولومبيا سالم راشد العويس، اليوم الخميس، إن المساعدات التي قدمتها الإمارات، لدولة كولومبيا حظيت بإشادة واسعة في الأوساط المحلية.





وأضاف العويس: أن "العطاء الإماراتي وللمساعدات التي وصلت كولومبيا لاقت صدى كبير وإشادة من كافة المستويات".





هذا وأرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحمل 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كولومبيا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تعمل على محاربة تفشي فيروس كورونا، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.





وقال سفير الإمارات لدى كولومبيا: "يأتي إيصال المساعدات من قبل دولة الإمارات إلى كولومبيا تعزيزاً لإيمان بلادنا بتقديم المساعدات الحيوية عند الحاجة وإظهار التضامن مع أولئك، الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة مثل تلك التي يشهدها العالم الآن مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)"، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام".



