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أشادة كبيرة بالمساعدة التي قدمتها الإمارات إلى كولومبيا لمواجهة كورونا
الخميس 09/أبريل/2020 - 04:05 م
وكالات
قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى كولومبيا سالم راشد العويس، اليوم الخميس، إن المساعدات التي قدمتها الإمارات، لدولة كولومبيا حظيت بإشادة واسعة في الأوساط المحلية.
وأضاف العويس: أن "العطاء الإماراتي وللمساعدات التي وصلت كولومبيا لاقت صدى كبير وإشادة من كافة المستويات".
هذا وأرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحمل 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كولومبيا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تعمل على محاربة تفشي فيروس كورونا، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.
وقال سفير الإمارات لدى كولومبيا: "يأتي إيصال المساعدات من قبل دولة الإمارات إلى كولومبيا تعزيزاً لإيمان بلادنا بتقديم المساعدات الحيوية عند الحاجة وإظهار التضامن مع أولئك، الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة مثل تلك التي يشهدها العالم الآن مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)"، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و536 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 89 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 340 ألف شخص للشفاء.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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