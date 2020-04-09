أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف عن طقس الغد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة علي كافة محافظات الجمهورية.





وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





الوجه البحري

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





شمال الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





جنوب الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 21 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمي 19 درجة والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمي 19 درجة والصغرى 11 درجه، وسوهاج العظمي 25 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمي 26 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمي 28 درجة والصغرى 18 درجة، وسانت كاترين العظمي 16 درجة والصغرى 06 درجات.





وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.





وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار الخفيفة يوم السبت المقبل ستنحصر على السواحل الشرقية للبلاد فقط.





وأشارت "إيمان"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى يوم الأحد المقبل، منوهة بأن الرياح معتدلة على أغلب المناطق، وستنشط فقط على شمال الصعيد.



