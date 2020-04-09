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التضامن تنقل سيدة كرموز وطفليها لمركز استضافة وتوجيه المرأة بالإسكندرية

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
آيات عامر
استجاب فريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، لبلاغ وارد للوزارة بوجود سيدة متواجدة في الشارع مع طفلين في منطقة كرموز تداول مستخدمون لمواقع التواصل الإجتماعي قصتها.

وتوجهت وحدة الأمل ٢ لبحث البلاغ وتمشيط المنطقة بحثًا عن السيدة وبالفعل تم العثور عليها وتبين أنها تدعى (ع.أ.م) ٣٧عامًا معها طفلة ٥ سنوات وطفل عمره عامين وسبق التعامل مع السيدة من قبل بمنطقه أبو العباس ورفضت الإيداع، وهي ضحية زوجها والد الأطفال الذي كان يعمل في شركة المقاولون العرب وتزوجها وهي من محافظة الشرقية واصطحبها إلى محافظة القاهرة للإقامة فيها وبعد ٥ سنوات زواج تم الانفصال ثم انتقلت الحالة إلى الإسكندرية وقدمت طلبًا إلى المحافظة للبحث عن مكان للإقامة والعمل لكنها تعرفت على رجلٍ آخر وتزوجته عُرفيا بغرض الحماية من الشارع ولكنه كان يُعاني من شلل في الحركة ولا يستطيع السير فكان يستغلها في جلب المال له بالتسول وعندما تعبت من العيش معه تركته.

وتواصل الفريق مع مديرية التضامن لتوفير مكان للحالة وبالفعل تم اصطحابها إلى جمعية مصطفى كامل للمرأة المعنفة (مركز استضافة وتوجيه المرأة بالإسكندرية) للإقامة مع أطفالها.


تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر برنامج قومي لحماية الاطفال بلامأوي أو مشردين بلا مأوى.

وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى. 


جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية.

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة .


التضامن تنقل سيدة كرموز وطفليها لمركز استضافة وتوجيه المرأة بالإسكندرية
التضامن تنقل سيدة كرموز وطفليها لمركز استضافة وتوجيه المرأة بالإسكندرية
التضامن تنقل سيدة كرموز وطفليها لمركز استضافة وتوجيه المرأة بالإسكندرية
التضامن تنقل سيدة كرموز وطفليها لمركز استضافة وتوجيه المرأة بالإسكندرية
التضامن تنقل سيدة كرموز وطفليها لمركز استضافة وتوجيه المرأة بالإسكندرية
التضامن تنقل سيدة كرموز وطفليها لمركز استضافة وتوجيه المرأة بالإسكندرية
التضامن تنقل سيدة كرموز وطفليها لمركز استضافة وتوجيه المرأة بالإسكندرية
التضامن تنقل سيدة كرموز وطفليها لمركز استضافة وتوجيه المرأة بالإسكندرية
التضامن تنقل سيدة كرموز وطفليها لمركز استضافة وتوجيه المرأة بالإسكندرية
التضامن تنقل سيدة كرموز وطفليها لمركز استضافة وتوجيه المرأة بالإسكندرية

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