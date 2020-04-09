Advertisements

البورصة الأمريكية ترتفع في مستهل التعاملات

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:13 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية

ارتفعت البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الخميس، بدعم من  قرار الاحتياطي الفيدرالي بضخ برنامج قروض بقيمة 2.3 تريليون دولار، لدعم الشركات ضد تأثيرات فيروس كورونا على اقتصاد البلاد.

وكشفت بيانات اقتصادية تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من توقعات المحللين مسجلة 6.6 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الاطلاق في الأسبوع السابق له.

كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين بأقل من التقديرات خلال مارس الماضي، بفعل هبوط تكاليف الطاقة.

ويترقب المستثمرين تطورات تفشي الفيروس المميت، حيث بلغ عدد الإصابات 432.4 ألف شخص مع وفاة ما يزيد عن 14 ألف شخص في الولايات المتحدة، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 1:34 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعة بنحو 1.3 بالمائة ليصل إلى 23726.6 نقطة، وهو ما يعادل مكاسب 293.1 نقطة.

وكذلك زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.1 بالمائة إلى مستوى 2779.9 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 8151.7 نقطة.

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 99.552 نقطة.

عزز انسحاب بيرني ساندرز من سباق الانتخابات على الرئاسة، من مكاسب البورصة الأمريكية بالختام أمس الأربعاء، ليصعد "داو جونز" الصناعي بنحو 780 نقطة .

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس  كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة حوالي 400 ألف حالة، مع وفاة ما يقرب من 13 ألف شخصاً . 

وينتظر المستثمرون تطورات فيروس كورونا في آمال انخفاض معدل الإصابات الجديدة بالفيروس في بعض المناطق الأكثر تضرراً في البلاد .

ومن ناحية أخرى، أعلن الديمقراطي "بيرني ساندرز" انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل، مما قلق المخاوف السياسية لدى المستثمرين الذين يخشون أن ترتفع الضرائب في ظل رئاسته .

وكشفت بيانات تراجع إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنحو 18 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع التكاليف.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 3.4 بالمائة إلى 23433 نقطة، ليربح 779.7 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 3.4 بالمائة إلى مستوى 2749 نقطة، وصعد "ناسداك"بنحو 2.6 بالمائة ليصل إلى 8090 نقطة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طلبات البطالة تطورات كورونا بوابة الفجر الفيروس كورونا البورصة الامريكية الاحتياطي الفيدرالي ألفجر

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

لطلاب النقل والإعدادية.. 9 معلومات مهمة عن الأبحاث المطلوبة

منذ حوالي 5 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ حوالي 14 ساعة

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 21 ساعة

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 5 ساعات

الخيانة القاتلة.. ميسي يتفق مع نيمار على طرد نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. والخبث الإثيوبي في سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

محمود الخطيب يرفض فصل موظفي الأهلي بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل ضبط مليون سرنجة و5 أطنان قطن داخل شقة في الجيزة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. توجيهات مشددة من السيسي بشأن العاملين بالإنشاءات بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

عاجل.. توجيهات مشددة من السيسي بشأن العاملين بالإنشاءات بسبب كورونا

03:51 م

الخيانة القاتلة.. ميسي يتفق مع نيمار على طرد نجم برشلونة

03:57 م

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

08:14 ص

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

11:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر