البورصة الأمريكية ترتفع في مستهل التعاملات





ارتفعت البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الخميس، بدعم من قرار الاحتياطي الفيدرالي بضخ برنامج قروض بقيمة 2.3 تريليون دولار، لدعم الشركات ضد تأثيرات فيروس كورونا على اقتصاد البلاد.





وكشفت بيانات اقتصادية تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من توقعات المحللين مسجلة 6.6 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الاطلاق في الأسبوع السابق له.





كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين بأقل من التقديرات خلال مارس الماضي، بفعل هبوط تكاليف الطاقة.





ويترقب المستثمرين تطورات تفشي الفيروس المميت، حيث بلغ عدد الإصابات 432.4 ألف شخص مع وفاة ما يزيد عن 14 ألف شخص في الولايات المتحدة، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.





وبحلول الساعة 1:34 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعة بنحو 1.3 بالمائة ليصل إلى 23726.6 نقطة، وهو ما يعادل مكاسب 293.1 نقطة.





وكذلك زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.1 بالمائة إلى مستوى 2779.9 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 8151.7 نقطة.





وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 99.552 نقطة.





عزز انسحاب بيرني ساندرز من سباق الانتخابات على الرئاسة، من مكاسب البورصة الأمريكية بالختام أمس الأربعاء، ليصعد "داو جونز" الصناعي بنحو 780 نقطة .

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة حوالي 400 ألف حالة، مع وفاة ما يقرب من 13 ألف شخصاً .

وينتظر المستثمرون تطورات فيروس كورونا في آمال انخفاض معدل الإصابات الجديدة بالفيروس في بعض المناطق الأكثر تضرراً في البلاد .

ومن ناحية أخرى، أعلن الديمقراطي "بيرني ساندرز" انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل، مما قلق المخاوف السياسية لدى المستثمرين الذين يخشون أن ترتفع الضرائب في ظل رئاسته .

وكشفت بيانات تراجع إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنحو 18 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع التكاليف.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 3.4 بالمائة إلى 23433 نقطة، ليربح 779.7 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 3.4 بالمائة إلى مستوى 2749 نقطة، وصعد "ناسداك"بنحو 2.6 بالمائة ليصل إلى 8090 نقطة.







