الزمالك يرد على أنباء التعاقد مع قائد الأهلي

كشف مسؤولي نادي الزمالك حقيقة الأنباء المتداولة خلال الفترة الأخيرة، بشأن مفاوضات الفريق مع حسام عاشور قائد النادي الأهلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء :"حسام عاشور خارج حسابات الزمالك الفترة المقبلة، ولم ولن نفاوضه".





وكشفت تقارير صحفية في الشهر الماضي أن حسام غالي نجم الأهلي السابق ومدير الكرة في الجونة دخل في مفاوضات مع حسام عاشور نجم وقائد الأهلي.





وأكدت التقارير الصحفية أن حسام غالي قام بجس نبض حسام عاشور بشأن ضمه إلى صفوف الجونة في الموسم الجديد لمدة موسم وذلك في ظل رغبته في اللعب داخل المستطيل الأخضر.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نجم الأهلي السابق حاول إغراء عاشور بالعودة للمشاركة في المباريات وذلك في ظل حاجة الفريق إلى عناصر الخبرة.