الصحة السعودية تطالب المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، إنه من المهم جدًا أن ندرك في هذه المرحلة، أن شهر رمضان هذا العام يختلف عن رمضان في العام الماضي والأعوام السابقة، ويجب أن نعدل من سلوكنا لتتناسب مع الأوضاع الراهنة، ومن ذلك البقاء في المنازل وعدم مخالطة الناس؛ حيث إن الإمكانات متوافرة للناس لمواصلة أعمالهم عن بُعد عن طريق التواصل المرئي والمسموع.





وأضاف الدكتور عسيري، خلال لقاء مباشر عبر حساب وزارة الصحة في تويتر، أن التزام المجتمع بالإجراءات في هذه المرحلة، يُعد أمرًا أساسيًا، وإجراءً فعّالًا لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي للمخالطين للحالات الإيجابية؛ حتى تظهر نتائج العينة وحتى تنتهي فترة الحجر الصحي، التي تمتد إلى 14 يوماً، إلى جانب تقليل الخروج إلى الأماكن العامة، خاصة مواقع التسوق.





وأوضح، أن العالم حالياً انتقل من مرحلة تقليل الإصابات إلى مرحلة تخفيف الأثر من مرض فيروس كورونا، ولا يزال موضوع تقليل الإصابات ممكناً بتطبيق إجراء التباعد الاجتماعي، وهذا هو الذي جرى في المملكة من بداية المرض؛ حيث بدأت السلطات الصحية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بتطبيق إجراءات واسعة وصارمة.





وأكد الدكتور عسيري، أن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للحد من انتشار فيروس كورونا، تُعد من أهم الإجراءات التي من شأنها التقليل من عدد الإصابات، مؤكداً أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.





وأشار وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية، إلى أن فيروس كورونا المستجد، لم يتغير من ناحية الأعراض وطرق الانتقال، إذ هو فيروس تنفسي ينتقل عن طريق الإفرازات التنفسية أثناء السعال والعطاس ومخالطة المصابين وملامسة الأسطح الملوثة.