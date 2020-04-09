الإمارات تجري أكثر من نصف مليون فحص كورونا خلال مدة قصيرة





قال وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي الدكتور عبدالرحمن العويس: إن الهيئات الصحية في الدولة سجلت رقمًا قياسيًا في عدد الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بإجراء أكثر من نصف مليون فحص في مدة قصيرة.





وصرح العويس، في مداخلة له ضمن مؤتمر الإحاطة الإعلامية لدولة الإمارات بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا: بأن "الإمارات وصلت اليوم إلى رقم قياسي في عدد الفحوصات وخلال فترة قصيرة؛ حيث تم حتى الآن إجراء 539 ألفا و195 فحصا"، مؤكدًا على مضاعفة الرقم خلال الأيام المقبلة.





وتابع: "عدد حالات الفحص يدل على حرص دولة الإمارات في مكافحة فيروس كورونا، ويعكس في نفس الوقت قوة نظامنا الصحي وكفاءة كوادرنا الطبية، وسيتم خلال الفترة المقبلة مضاعفة هذا العدد"، مشيداً بتلاحم وتكاتف شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين، الذي انعكس من خلال التزامهم الملفت بالإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها.





وأضاف: "الأولوية ومن خلال قطاعنا الصحي كانت زيادة وتوسيع نطاق الفحوصات في دولة الإمارات، وبالتالي النجاح في الاكتشاف المبكر وحصر الحالات والمخالطين وعزلهم"، مشيراً إلى أن تخصيص دولة الإمارات لمراكز متقدمة لفحص فيروس كورونا، واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في هذا المجال.





كما أكد على أن "صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية، وهي مسؤولية وطنية نتشارك فيها جميعًا"، موجهاً الشكر إلى أبطال الصفوف الأولى، الكوادر والعالملين بالقطاع الطبي



