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محافظ أسوان: منع التجمعات بالأسواق الثابتة وتعقيمها ومنع الأسواق الأسبوعية وسرادق الأفراح والعزاء

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لرصد أى حالات إزدحام أو تجمعات فى الأسواق الثابتة داخل نظاق المدن والقرى مع إلغاء الأسواق الأسبوعية بشكل كامل.


وشددوالمحافظ على ضرورة إجراء عمليات التطهير بشكل دورىي داخل الأسواق الثابتة مع توفير نقاط تعقيم للمواطنين فى مداخل ومخارج هذه الأسواق، بالإضافة إلى توعيتهم بتجنب الإذدحام والتجمعات عند شراء إحتياجاتهم من السلع للحفاظ على سلامتهم من أي أضرار.


ووجه اللواء أشرف عطية مسئولى المحليات بإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من الأسواق، مع المرور المتواصل على هذه الأسواق والتنبية على كل صاحب محل بتعقيمه وإلتزام القائمين على عملية البيع والشراء بتنفيذ الإجراءات الوقائية ضد المرض.


وكلف أيضًا بالمرور الميدانى لمنع إقامة أى سرادقات للأفراح أو تقديم واجب العزاء بهدف القضاء على أى فرصة للتجمعات أو الإختلاط.


كما أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسون على أنه تم البدء فى مشروع إحلال وتجديد الصرف الصحي بمدينه كلابشة ضمن مشروع متكامل يخدم كلابشة وعدد 8 قرى مجاورة تابعه لمركز نصر النوبه وذلك فى إطار المشروعات الممولة من صندوق تحيا مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.


ولفت أن الفترة الحالية تشهد سباق مع الزمن لإفتتاح وتشغيل 6 مشروعات من إجمالى 14 مشروع فى كافة قطاعات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الصناعية ستنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 609 مليون جنية منها 320 مليون جنيه دعمًا من صندوق تحيا مصر و289 مليون جنيه دعمًا من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وبالإضافة إلى 35 مليون جنيه من وزارة الإسكان والمرافق.


وكشف محافظ أسوان بأن من أبرز المشروعات التى سيتم إفتتاحها مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بطول 5 كم وبأقطار مختلفة داخل قرى مركز نصر النوبة، بجانب تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بسعة 18 سرير ولتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد، علاوة على مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة، وأيضًا توصيل المرافق العامة لعدد 288 وحدة سكنية بجبل الزلط مع إستكمال وتشطيب 6 عمارات لإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو تضم 144 وحدة سكنية، فضلًا عن توصيل المرافق الداخلية لإسكان الشباب والأولى بالرعاية بالطويسه بداور بإجمالى 432 وحدة سكنية.


ومن جانبه أوضح صابر حسين رئيس مدينة كلابشه بأن مشروع إحلال وتجديد الصرف الصحي سيشمل المدينة و8 قرى هي قورته والعلاقي، وماريا ومرواو، وجرف حسين وأبوهور والمضيق، وقرشه بتكلفه إجماليه ٣١٨ مليون جنيه، مؤكدًا على أن هذا المشروع الضخم يتضمن إحلال وتجديد الخطوط والشبكات بأقطار مختلفة، بجانب عدد ٤ محطات رفع، مع تغيير خطوط مياه شرب القديمة التى تعترض مسار المشروع، كما تم التنسيق الكامل بين الوحده المحلية ومسئولى المرافق، والشركات المنفذة للمشروع بإشراف من الهيئه الهندسيه للقوات المسلحة إعاده الشئ لأصله فور الإنتهاء من المشروع.
محافظ أسوان: منع التجمعات بالأسواق الثابتة وتعقيمها ومنع الأسواق الأسبوعية وسرادق الأفراح والعزاء
محافظ أسوان: منع التجمعات بالأسواق الثابتة وتعقيمها ومنع الأسواق الأسبوعية وسرادق الأفراح والعزاء
محافظ أسوان: منع التجمعات بالأسواق الثابتة وتعقيمها ومنع الأسواق الأسبوعية وسرادق الأفراح والعزاء
محافظ أسوان: منع التجمعات بالأسواق الثابتة وتعقيمها ومنع الأسواق الأسبوعية وسرادق الأفراح والعزاء

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