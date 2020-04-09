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أخبار البورصة .. الأجانب يحققون مبيعات بالبورصة تصل لـ 360.6 مليون جنيه اليوم
الخميس 09/أبريل/2020 - 04:09 م
نيفين سمير
سجلت مشتريات المصريين بالبورصة المصرية اليوم حوالي 496 مليون جنيه فيما سجل والعرب والأجانب مبيعات بحوالي 135.5 مليون جنيه و 360.6 مليون جنيه علي التوالي .
وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية اليوم علي نسبة 62.42% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.81%، والعرب على 4.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.31%.
ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.1 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، 129.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.2 مليون جنيه، 136.3 مليون جنيه، على التوالي.
وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات إحيث إتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع فيما إتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء .
وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 553.203 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بختام الجلسة بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 10321 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1041 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1062 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 728 نقطة.
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