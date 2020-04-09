أخبار البورصة .. الأجانب يحققون مبيعات بالبورصة تصل لـ 360.6 مليون جنيه اليوم













سجلت مشتريات المصريين بالبورصة المصرية اليوم حوالي 496 مليون جنيه فيما سجل والعرب والأجانب مبيعات بحوالي 135.5 مليون جنيه و 360.6 مليون جنيه علي التوالي .









وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية اليوم علي نسبة 62.42% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.81%، والعرب على 4.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.31%.





ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.1 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، 129.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.2 مليون جنيه، 136.3 مليون جنيه، على التوالي.



