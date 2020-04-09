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شاهد.. لحظة انفعال السيسي على أحد الضباط: "هيحصل مشكلة كبيرة"

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:30 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
آية حمروشي
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحظة مروره على أحد الأماكن المتواجد بها العمال، دون استخدامهم الكمامات.

وانفعل السيسي على أحد ضباط الجيش التابعين للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بسبب ترك العاملين دون كمامات أو إجراءات وقائية من فيروس كورونا.

وقال الرئيس: "أنا بقول الكلام ومش بيتنفذ ولا إية؟.. أنت المسؤول هنا.. الناس دي يومياتها كام علشان يجيب كمامات؟.. رد عليا، وزع عليهم يابني، أنا لو جيت بكرة ولقيت الناس مش لابسة الكمامات هيحصل مشكلة كبيرة.. فاهمين ولا مش فاهمين؟".


9 وفيات جديدة بـ"كورونا"

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين، لافتًا إلى تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيين، بجانب وفاة 9 حالات.

1560 إصابة بالفيروس

وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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