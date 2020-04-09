شاهد.. لحظة انفعال السيسي على أحد الضباط: "هيحصل مشكلة كبيرة"

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحظة مروره على أحد الأماكن المتواجد بها العمال، دون استخدامهم الكمامات.





وانفعل السيسي على أحد ضباط الجيش التابعين للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بسبب ترك العاملين دون كمامات أو إجراءات وقائية من فيروس كورونا.





وقال الرئيس: "أنا بقول الكلام ومش بيتنفذ ولا إية؟.. أنت المسؤول هنا.. الناس دي يومياتها كام علشان يجيب كمامات؟.. رد عليا، وزع عليهم يابني، أنا لو جيت بكرة ولقيت الناس مش لابسة الكمامات هيحصل مشكلة كبيرة.. فاهمين ولا مش فاهمين؟".







