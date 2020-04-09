Advertisements

أرسنال يتوجه للدوري الألماني لتقوية صفوفه

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

يسعى نادي أرسنال الإنجليزي لتقوية صفوف الفريق خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتحسنت نتائج الفريق نسبياً منذ تولي الإسباني ميكيل أرتيتيا قيادة الجانرز في ديسمبر الماضي، إلا أن النادي العريق يسعى في تقوية صفوفه للعودة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي والتواجد بشكل دائم في دوري أبطال أوروبا.

وكشف صحيفة " ميرور " البريطانية اليوم في تقريرها، سعى إدارة الجانرز لضم نجمين من نجوم الدوري الألماني " بوندزليجا " خلال سوق الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت ميرور، أن النجم الأول هو الفرنسي " كورنتين توليسو " نجم خط وسط نادي بايرن ميونخ الألماني.

وذكرت تقارير ألمانية، أن النادي البافاري مستعد للتخلي عن خدمات نجم ليون السابق في الصيف، حيث تبلغ قيمته السوقية حالياً 23 مليون جنيه إسترليني، ويتنافس على ضمه كلاً من مانشستر يونايتد وإنتر ميلان.

أما النجم الثاني، فهو المدافع الفرنسي الشاب " دايوت أوباميكانو " قلب دفاع نادي لايبزج الألماني.

وبرز اللاعب بشدة هذا الموسم، مما جذب إليه أنظار ناديي أرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

وأشارت شبكة talkSPORTS البريطانية في وقت سابق، أن اللاعب يقدر سعره حالياً بحوالي 55 مليون جنيه إسترليني.

ويريد أرسنال تقوية خط دفاعه للموسم القادم، حيث ينتظر النادي عودة مدافعه الفرنسي الشاب " ويليام ساليبا " من إعارته لنادي سان إيتيان الفرنسي.

أخبار تهمك

الزمالك يرد على أنباء التعاقد مع قائد الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 21 ساعة

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

منذ حوالي 9 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ يوم

الخيانة القاتلة.. ميسي يتفق مع نيمار على طرد نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. توجيهات مشددة من السيسي بشأن العاملين بالإنشاءات بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. والخبث الإثيوبي في سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

محمود الخطيب يرفض فصل موظفي الأهلي بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

لطلاب النقل والإعدادية.. 9 معلومات مهمة عن الأبحاث المطلوبة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل ضبط مليون سرنجة و5 أطنان قطن داخل شقة في الجيزة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

عاجل.. توجيهات مشددة من السيسي بشأن العاملين بالإنشاءات بسبب كورونا

03:51 م

الخيانة القاتلة.. ميسي يتفق مع نيمار على طرد نجم برشلونة

03:57 م

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

08:14 ص

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

11:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر