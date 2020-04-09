أرسنال يتوجه للدوري الألماني لتقوية صفوفه





يسعى نادي أرسنال الإنجليزي لتقوية صفوف الفريق خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وتحسنت نتائج الفريق نسبياً منذ تولي الإسباني ميكيل أرتيتيا قيادة الجانرز في ديسمبر الماضي، إلا أن النادي العريق يسعى في تقوية صفوفه للعودة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي والتواجد بشكل دائم في دوري أبطال أوروبا.





وكشف صحيفة " ميرور " البريطانية اليوم في تقريرها، سعى إدارة الجانرز لضم نجمين من نجوم الدوري الألماني " بوندزليجا " خلال سوق الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأضافت ميرور، أن النجم الأول هو الفرنسي " كورنتين توليسو " نجم خط وسط نادي بايرن ميونخ الألماني.





وذكرت تقارير ألمانية، أن النادي البافاري مستعد للتخلي عن خدمات نجم ليون السابق في الصيف، حيث تبلغ قيمته السوقية حالياً 23 مليون جنيه إسترليني، ويتنافس على ضمه كلاً من مانشستر يونايتد وإنتر ميلان.





أما النجم الثاني، فهو المدافع الفرنسي الشاب " دايوت أوباميكانو " قلب دفاع نادي لايبزج الألماني.





وبرز اللاعب بشدة هذا الموسم، مما جذب إليه أنظار ناديي أرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين.





وأشارت شبكة talkSPORTS البريطانية في وقت سابق، أن اللاعب يقدر سعره حالياً بحوالي 55 مليون جنيه إسترليني.





ويريد أرسنال تقوية خط دفاعه للموسم القادم، حيث ينتظر النادي عودة مدافعه الفرنسي الشاب " ويليام ساليبا " من إعارته لنادي سان إيتيان الفرنسي.



