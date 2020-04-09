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905.3 مليون جنيه قيم التداول بالبورصة المصرية اليوم

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:30 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


سجلت البورصة المصرية اليوم أحجام تداول بنحو 265.1 مليون ورقة مالية بقيمة 905.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.5 ألف عملية لعدد 170 شركة، وارتفعت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وسجلت قيم التداولات بسوق داخل المقصورة نحو 1.9 مليار جنيه وبحجم تداول 266.1 مليون ورقة مالية ، فيما سجل المتعاملون الرئيسيون بالسوق قيم تداولات بحوالي  1 مليار جنيه ، وسجل سوق خارج المقصورة تداولات بلغت قيمتها 369.4 مليون جنيه.


وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 553.203 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بختام الجلسة  بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 10321 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1041 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1062 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 728 نقطة.

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