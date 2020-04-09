البابا فرنسيس: هكذا أعيش حالة الطوارئ بسبب فيروس الكورونا

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كيف يعيش الأب الأقدس الأزمة التي يسببها فيروس الكورونا؟ وكيف يستعدُّ لمرحلة ما بعد الأزمة؟ هذه هي الأسئلة التي وجّهها الصحافي والكاتب البريطاني أوستن إيفيريغ في مقابلة نشرتها صحيفة " The Tablet" وصحيفة " Commonweal".





وشرح الأب الأقدس أن الكوريا الرومانية تسعى لكي تتابع عملها وتعيش بشكل طبيعي من خلال تنظيم الأدوار لكي لا يكون هناك عددًا كبيرًا من الأشخاص يعملون معًا؛ مع الحفاظ على المعايير التي وضعتها السلطات الصحيّة. هنا في بيت القديسة مرتا قد تمّ وضع أدوار لطعام الغداء تساعد في تنظيم وتخفيف سيل الأشخاص. الكل يعمل من مكتبه أو من بيته من خلال الأدوات الرقمية؛ الجميع يعمل ولا مكان للبطالة والكسل.







تابع البابا فرنسيس متسائلًا: "كيف أعيش هذا الزمن على صعيد روحي؟"، أصلي أكثر لأنني أؤمن أنّه علي القيام بذلك وأفكر بالناس، لأنني أقلق بشأنهم. أفكّر في مسؤولياتي الحالية وفي ما سيأتي بعد هذه المرحلة، والذي بدأ يظهر مأساويًّا وأليم وبالتالي علينا أن نفكّر بذلك منذ الآن. إنَّ قلقي الأكبر – أقلّه الذي أشعر به خلال الصلاة – هو كيف يجب أن أرافق شعب الله وأكون أكثر قربًا منه.





أما فيما يتعلّق بموقف الأساقفة والكهنة قال الحبر الأعظم إن شعب الله يحتاج لأن يكون الراعي بقربه لا أن يحمي نفسه بشكل مفرط... ينبغي على الإبداع المسيحي أن يظهر من خلال فتح آفاق جديدة وفتح نوافذ وبعد تصاعدي نحو الله ونحو البشر، فيما يُعاش الحظر الصحي في البيت، وليس من السهل علينا أن نُحبس في بيوتنا.







وفي جوابه على سؤال حول استجابة السلطات السياسية على الأزمة قال البابا بعض الحكومات قد اتخذت تدابير مثالية، مع أولويات واضحة من أجا حماية السكان. ولكننا قد بدأنا ندرك أن فكرنا، شئنا أم أبينا، يتمحور بشكل خاص حول الاقتصاد. ويبدو أنّ التضحية بالأشخاص هي أمر طبيعي في العالم المالي، إنها سياسة ثقافة الإقصاء. أفكّر على سبيل المثال بالانتقاء السابق للولادة؛ من الصعب جدًّا أن نلتقي اليوم بأشخاص يحملون متلازمة داون. فعندما تظهر في المُخَطَّط التَصْوَاتِيّ تتم إعادة الطفل إلى خالقه. وثقافة الموت الرحيم، أشرعية كانت أم في الخفاء، التي يتمُّ فيها تقديم العلاج للمسنين إلى نقطة معيّنة. أفكر بالرسالة العامة للبابا بولس السادس "الحياة البشريّة"، والمعضلة التي توقف عندها الذين كانوا يعنون في بالشؤون الراعوية في تلك المرحلة والتي كانت حبوب منع الحمل، ولم يتقنوا للقوة النبوية لهذه الرسالة العام التي استبقت الـ "مالتوسيّة" الحديثة (Malthusianism) التي كانت قد بدأت تتحضّر في العالم بأسره. لقد شكّلت هذه الرسالة تحذيرًا من قبل البابا بولس السادس إزاء موجة الـ "مالتوسيّة" التي نراها اليوم من خلال اختيار الأشخاص بحسب قدرتهم على الإنتاج وعلى كونهم مفيدين: هذه هي ثقافة الإقصاء.







