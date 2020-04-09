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نجوم الفن والمجتمع يطلقون مبادرة على "تيك توك" لدعم الجيش الأبيض لمواجهة "كورونا"

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
كريم هاشم
يفرض تفشي فيروس كورونا تحديًا كبيرًا على المجال الصحي على مستوى العالم، وكون الأطباء والممرضات ومقدمو الرعاية والمساعدين الطبيين هم خط دفاعنا الأول ضد هذا المرض، ومع تفشي الفيروس في العالم، يواجه  العاملون في مجال الرعاية الطبية القطاع الطبي عبء عمل غير مسبوق ويعملون في بيئة مرهقة.

وتضامن المجتمع سيساعد على رفع معنوياتهم ومساعدتهم على التغلب على هذا الوقت الصعب، "تيك توك" الوجهة الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة، تشجع المجتمعات على أن يصبحوا وجهة واحدة متضامنة لإرسال رسائل حبهم ودعمهم إلى الخطوط الأمامية الطبية من خلال المشاركة في حملة #شكرا_أبطالنا.

يدعم "تيك توك" هذه الحملة من خلال الهاشتاج الذي وصل عدد متابعيه 20 مليون متابع ومشاهد، انضم النجم المصري أحمد حلمي إلى #شكرا_أبطالنا، حيث نشر مقطع فيديو قصيرًا يعبر عن امتنانه لـ "الجيش الأبيض" الذي يعرض حياته للخطر للدفاع عن سلامة وصحة الجميع. كما دعا حلمي الجميع إلى تحمل المسؤولية لتسهيل المهمة على نظام الرعاية الصحية من خلال البقاء آمنين في المنزل.

كما استقطب الهاشتاج عدد من المشاهير من بينهم الفنان عمرو سعد والفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، ونجم مسرح مصر محمد أنور، الذين أيدوا الحملة من خلال مشاركة مقاطع فيديو على حساباتهم الرسمية التي يتابعها الآلاف. 

وظهرت الإعلامية ومقدمة برامج المشاهير اللبنانية ريا أبي راشد، مع ابنتها التي وضعت كمامة، ووجهت شكر وتحية لجميع العاملين في المجال الصحي في كل مكان، وأكدت "نبقى في المنزل من أجلكم، لانكم تبقون في عملكم من أجلنا"، للتأكيد على أهمية ملازمة المنزل للحفاظ على سلامة الجميع وفي نفس الوقت عدم الضغط على الأطقم الطبية بزيادة عدد الحالات. كما شارك عدد من المؤثرين الاجتماعيين في هذه الحملة منهم، والرسام الشهير على تيك توك، الذي قام برسم رمزي للطبيب الذي يحمل العالم فوق كتفيه، إشادة بدور الأطباء في انقاذ العالم. 

كما قامت الدكتورة نور قندي، اخصائية الصحة العامة، بالمشاركة بمقطع فيديو تشرح فيه أهمية النوم والراحة الجسدية من أجل الصحة والمناعة، مقارنة ذلك بوضع الأطباء الذين يتلقون القدر القليل من الراحة للسهر على سلامة الآخرين. 

في حين قام المطرب الشهير يوسف إسماعيل، بمشاركة أغنية بالعربية والانجليزية ظهر فيها عدد من الانفلونسرز يحملون رسائل شكر أيضًا ودعوات للبقاء في المنزل بصحة وسلامة. 
ويدعو التطبيق الجميع للمشاركة في هذه الحملة المؤثرة التي يصل صداها للكثيرين من خلال التطبيق الذي أصبح على هواتف الجميع، وباضافة فيديو يحتوي على رسائل الدعم هذه، مع الحرص على كتابة الهاشتاج #شكرًا_أبطالنا أو #thankyouheroes، لدعم الحملة والوصول لاطباءنا في كل مكان.

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