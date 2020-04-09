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كندا: عدد الوفيات قد يصل إلى 22 ألفا في البلاد بسبب كورونا
الخميس 09/أبريل/2020 - 04:27 م
وكالات
قال مسؤولون صحيون كنديون، مساء اليوم الخميس، إن وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، قد يتسبب في وفاة ما بين 11 ألفا و22 ألفا في البلاد في نهاية أزمة انتشار الوباء.
ولفت المسؤولون إلى أنهم توقعوا وفاة ما بين 500 و700 شخص بحلول 16 أبريل، في حين بلغ عددهم حتى الآن 435 شخصا.
ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في كندا إلى 19290 حالة، من بينها 1298 حالة جديدة، بينما بلغ إجمالى عدد المتعافين 5238 حالة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و536 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 89 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 340 ألف شخص للشفاء، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولي عالمياً من جهة عدد الإصابات بتسجيلها أكثر من 400 ألف حالة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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