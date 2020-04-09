كندا: عدد الوفيات قد يصل إلى 22 ألفا في البلاد بسبب كورونا



قال مسؤولون صحيون كنديون، مساء اليوم الخميس، إن وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، قد يتسبب في وفاة ما بين 11 ألفا و22 ألفا في البلاد في نهاية أزمة انتشار الوباء.





ولفت المسؤولون إلى أنهم توقعوا وفاة ما بين 500 و700 شخص بحلول 16 أبريل، في حين بلغ عددهم حتى الآن 435 شخصا.





ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في كندا إلى 19290 حالة ، من بينها 1298 حالة جديدة، بينما بلغ إجمالى عدد المتعافين 5238 حالة.



